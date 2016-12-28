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Vali Özefe, yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı

- Ardahan Valisi Özefe: - "Doğal yaşama destek vererek yaban hayvanlarından aldığımızı, yaşam alanlarını kısmen de olsa telafi etmiş oluyoruz"

Vali Özefe, yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı

ARDAHAN (AA) - Ardahan Valisi İbrahim Özefe, Türkiye'nin en soğuk illerinden Ardahan'da yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

Kentte bir süre önce etkili olan kar yağışının ardından, gece hava sıcaklığı yer yer sıfırın altında 30 dereceye kadar düştü. Olumsuz hava koşulları, yaban hayatını da olumsuz etkiledi.

Kar yağışı ve soğuk hava yüzünden yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarının imdadına ise doğaya yem bırakan Orman ve Su İşleri Müdürlüğü görevlileri yetişti.

Yemleme çalışmasına Ardahan Valisi Özefe ve diğer yetkililer de katıldı. Özefe ve beraberindekiler, Ardahan Ovası Yalnızçam mevkisinde, yaban hayvanları için doğaya tavuk eti ve ot bıraktı.

Özefe, daha sonra aynı bölgedeki ormanlık alanda kurulan fotokapanı da inceledi.

Vali Özefe, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 2 aydır karla kaplı olan ve soğuk havanın etkisine giren kentte, olumsuz hava koşullarının yaban hayatını da olumsuz etkilediğini söyledi.

Karın Ardahan'a ayrı bir güzellik sunduğunu dile getiren Özefe, "Kentin güzelliği olan kar, yaban hayvanlarının yem bulmasını zorlaştırmaktadır. İlimiz, özellikle kurt, tilki, karaca ve ördek gibi göç etmeyen hayvanların çoğunlukta olduğu bölge. Bunların yem bulmakta güçlük çekmemesi için yemleme çalışması yaptık, yapıyoruz." diye konuştu.

Karacalara 700 kilogram ot, kuşlara 2 ton buğday, kurt ve tilki gibi hayvanlar için ise 1,5 ton parça tavuk alımı yapıldığını kaydeden Özefe, şu bilgileri verdi:

"Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğümüzce bir süredir yemleme işlemi sürüyor. Bugün ben bizzat katılmak istedim. Yemleme, yerleşim yerlerinden uzakta, vahşi hayvanların ulaşabileceği alanlarda yapılıyor. Bu çok güzel ve yaban hayvanlarının popülasyonunun sürdürülmesi için önemli uygulama. Bu çalışmamız sürecek. Bu çalışmaya katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Doğal yaşama destek vererek yaban hayvanlarından aldığımızı, yaşam alanlarını kısmen de olsa telafi etmiş oluyoruz."

Özefe, fotokapanlar sayesinde yemleme yaptıkları karacaları görme şansları olacağını belirterek, yabani hayvanların popülasyonu için herkesin doğaya destek vermesini istedi.

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Doğaya Yem BıraktılarVali Özefe
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