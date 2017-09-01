Vali Şahin, Atatürk Havalimanı'nı ziyaret etti

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Vasip Şahin, kurbanlık hayvanların kesimi sırasında 47 yaralanma olayının kendilerine intikal ettiğini, geçen senelere göre mukayese edildiğinde bu sayının çok düşük olduğunu bildirdi.

Vali Şahin, Kurban Bayramı dolayısıyla, Atatürk Havalimanı Jandarma Koruma Bölük Komutanlığı'nı ziyaret etti.

Askerler ile komutanlarının bayramını tek tek tebrik eden Şahin, daha sonra Atatürk Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ne geçti. Vali Şahin, çıkışta basın mensuplarının bayrama ilişkin sorularını cevapladı.

Vasip Şahin, bir soru üzerine, kurbanlık hayvanların kesimi sırasında meydana gelen yaralanmalarda geçen seneye göre büyük azalma olduğunu söyledi.

Bunun çok sevindirici olduğunu ifade eden Şahin, "Şu ana kadar bana 112'den intikal eden rakam toplam 47 vaka. Geçen senelere göre mukayese ettiğimizde bu çok düşük bir rakam. Bunların içerisinde kendiliğinden hastaneye müracaat eden hastalarımızın sayısı henüz yok. Onlar ileriki günlerde daha da netleşecek ama görüntü şu anda eskiye göre çok büyük bir düşüş var." dedi.

Vali Şahin, bu düşüşte alınan tedbirlerin çok önemli olduğunu, ilgili kurum ve belediyelerin bu konuda çalışmalar yaptığını belirtti.

Vatandaşların da uzman kasaplara daha çok rağbet gösterdiğini vurgulayan Şahin, bundan dolayı Türk halkına teşekkür etti.





- Trafik kazalarında azalma var

Şahin, şehir dışına giden ya da başka ilden gelenleri dikkatli olmaları ve kurallara uymaları noktasında uyararak, sürücülerin ve araçtakilerin can güvenliğinin her şeyden çok önemli olduğunu söyledi.

Trafik kazalarında da bu yıl azalma olduğunu aktaran Şahin, bir soru üzerine uygunsuz alanlarda kurban kesimlerinin alınan tedbirlerle en aza indiğini kaydetti.

Şahin, bu duruma sevindiklerini dile getirerek, "Bir taraftan da kamu kurumlarımızın, belediyelerimizin aldığı fiziki tedbirler de bunda çok önemli fayda sağladı ama vatandaşımız da gittikçe bunun önemini fark etti. Hem hijyenik hem de ibadetin nezaketine uygun bir kesim hem de daha sağlıklı, insanların yaralanmadığı, daha ustaca bir kesim, hepsini bir arada yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Vali Şahin, daha sonra aracıyla havalimanından ayrıldı.























