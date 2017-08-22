Vali Şahin, okul protokolü imzaladı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valiliği ile Tüm Asansör Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (TASİAD) arasında imzalanan protokol kapsamında Kartal'da 16 derslikli tematik lise inşa edilecek.

Valilik binasında düzenlenen törende Vali Şahin ve TASİAD Başkanı Ahmet Fikret Gökhan, Kartal Belediyesi tarafından tahsis edilen arsa üzerinde yapılması planlanan ve tematik (asansör sistemleri dalında) eğitim verecek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi binası ve müştemilatının yapımı için imza attı.

İmzalanan protokole göre elektrik-elektronik teknolojisi ve asansör sistemleri dalında eğitim verecek okul, 8 milyon liraya mal olacak.

Mülkiyeti Kartal Belediyesi'ne ait, bölgenin okul ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanımı Milli Eğitim Bakanlığına tahsis edilen arsa üzerinde yapılacak okulun atölye ve laboratuvarlarıyla iç donanımı dahil tüm inşaatı TASİAD tarafından gerçekleştirilecek.

İmza törenine Vali Yardımcısı Cemalettin Özdemir, Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Turgut Karatekin, Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz ve TASİAD heyeti katıldı.