Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam teknoloji ekonomi ABD
Şah damarı üç kat büyüdü
Şah damarı üç kat büyüdü
Motorine 7 kuruş indirim
Motorine 7 kuruş indirim
Barter modeliyle ihracat
Barter modeliyle ihracat
Türkiye'nin “5 yıldızlı“ kenti Antalya
Türkiye'nin 5 yıldızlı kenti
Sezonun ilk palamutları tezgahlardaki yerini aldı
İlk palamutlar tezgahlarda

Vali Şahin, okul protokolü imzaladı

- İstanbul Valiliği ile Tüm Asansör Sanayicileri ve İş Adamları Derneği arasında okul inşaatı için protokol imzalandı

Vali Şahin, okul protokolü imzaladı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valiliği ile Tüm Asansör Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (TASİAD) arasında imzalanan protokol kapsamında Kartal'da 16 derslikli tematik lise inşa edilecek.

Valilik binasında düzenlenen törende Vali Şahin ve TASİAD Başkanı Ahmet Fikret Gökhan, Kartal Belediyesi tarafından tahsis edilen arsa üzerinde yapılması planlanan ve tematik (asansör sistemleri dalında) eğitim verecek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi binası ve müştemilatının yapımı için imza attı.

İmzalanan protokole göre elektrik-elektronik teknolojisi ve asansör sistemleri dalında eğitim verecek okul, 8 milyon liraya mal olacak.

Mülkiyeti Kartal Belediyesi'ne ait, bölgenin okul ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanımı Milli Eğitim Bakanlığına tahsis edilen arsa üzerinde yapılacak okulun atölye ve laboratuvarlarıyla iç donanımı dahil tüm inşaatı TASİAD tarafından gerçekleştirilecek.

İmza törenine Vali Yardımcısı Cemalettin Özdemir, Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Turgut Karatekin, Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz ve TASİAD heyeti katıldı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Istanbul ValiliğiKartalOkulProtokolTematikValilik
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5