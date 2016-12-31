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Vali Şahin ve Emniyet Müdürü Çalışkan'dan polise ziyaret

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Vasip Şahin ile İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Taksim Meydanı'nda görev yapan polisleri ziyaret etti.Emniyet Müdürü Çalışkan ile Taksim Meydanı'na gelen Şahin, burada gazetecilere yaptığı...

Vali Şahin ve Emniyet Müdürü Çalışkan'dan polise ziyaret

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Vasip Şahin ile İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Taksim Meydanı'nda görev yapan polisleri ziyaret etti.

Emniyet Müdürü Çalışkan ile Taksim Meydanı'na gelen Şahin, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, İstanbul Valiliği ve Emniyet Müdürlüğünün, İstanbul halkının huzurlu bir yılbaşı geçirmesi için çalıştığını söyledi.

Yeni yılın hayırlara vesile olmasını dileyen Şahin, daha sonra Çalışkan ile birlikte meydanda görev yapan polisleri ziyaret etti.

Polislerin yeni yılını kutlayan Şahin, ekibe tatlı ikram etti.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Valisi Vasip Şahin
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