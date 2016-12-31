Vali Şahin'den huzurevi ziyareti

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Vasip Şahin, Etiler Dinlenme ve Bakımevi Müdürlüğü sakinlerini ziyaret ederek yeni yıllarını tebrik etti.

Vali Şahin, huzurevine gelişinde Beşiktaş Kaymakamı Abdullah Kalkan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdür Yardımcısı Nail Noğay ve Huzurevi Müdürü Nadir Demirağ tarafından karşılandı.

Kendisini bekleyen huzurevi sakinlerinin elini tek tek sıkarak, onlara karanfil veren Şahin huzurevi sakinlerinin yeni yıllarını tebrik etti.

Şahin, yaşlıların kendileri için çok önemli bir yere sahip olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Sizlere gözümüz gibi bakmak istiyoruz, bakmaya çalışıyoruz. Sizlere bu yaptığımız aslında, minnet borcumuzun çok azıdır. Sizleri daha fazla memnun edecek, daha fazla sizi rahat ettirecek, daha huzurlu geçirilecek çalışmalar yapmak durumundayız ama hamdolsun eskiye göre baktığımızda, 10 sene, 20 sene, 30 sene önceye göre mukayese ettiğimizde Türkiye, bugün geldiği nokta itibarıyla yaşlısına, kimsesizine daha çok kucak açan, daha çok imkan sağlayan, daha çok onların yanında ve onların hizmetinde olmaya çalışan bir Türkiye. İmkanlarımız arttıkça, devletimiz binalarını yapıyor, bina sayısını artırıyor. Binaların içindeki yaşama standartlarını en üst seviyeye çıkartmaya çalışıyor. Hamdolsun bu anlamda Avrupa'nın hiçbir ülkesinden geri değiliz."

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının kuruluş amaçlarından birinin de yaşlılar ve kimsesizlerin sorunlarını gidermek olduğunu dile getiren Şahin, eksiklikler olabileceğini ancak bunların da kısa sürede giderilmesi için çalışma yürüteceklerini ifade etti.

Huzurevi sakinlerinin sorunlarını da dinleyen Şahin, geriatri hastanesi talebi üzerine, bunun önemli bir ihtiyaç olduğunu, bu konuda üniversitelerin de Sağlık Bakanlığının da bir çalışma yaptığını sözlerine ekledi.