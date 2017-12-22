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Vali Topaca Filistinli Muhammed et-Tavil'i kabul etti

- Ankara Valisi Topaca: - "Cumhurbaşkanımız yanınızda, bütün Müslümanlar yanınızda, dünyanın büyük kısmı yanınızda. Sizin verdiğiniz mücadele sadece Filistin'in mücadelesi değil, bütün Müslümanların mücadelesidir. Çünkü Müslümanların birinci kıblesine ve bütün Müslümanlara saldırı var"

Vali Topaca Filistinli Muhammed et-Tavil'i kabul etti

ANKARA (AA) - Ankara Valisi Ercan Topaca, İsrail askerleri tarafından gözaltına alınıp serbest bırakılan ve psikolojik destek sağlanması amacıyla Türkiye'ye getirilen down sendromlu Filistinli Muhammed et-Tavil ve ailesini kabul etti.

Uluslararası Down Sendromu Federasyonunun girişimleriyle Türkiye getirilen et-Tavil ailesi, Vali Topaca'yı makamında ziyaret etti.

Down sendromlu Muhammed et-Tavil, Vali Topaca'ya kendilerini kabulünden dolayı teşekkür ederek yaşadıklarını, "Ben evden çıktım. Merkeze doğru gidiyordum. Gösteriler vardı. Gösterilerin içindeyken geldiler, aradılar ve kelepçe vurdular. Dört saat beni askerler kelepçelediler ve hapse attılar." sözleriyle anlattı.

Vali Topaca da şu an Kudüs'te yaşanan dramı, yapılan saldırılara karşı verilen mücadeleyi Muhammed'in bir anlamda somutlaştırdığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Orada yalnız olmadığınızı biliyorsunuz. Cumhurbaşkanımız yanınızda, bütün Müslümanlar yanınızda, dünyanın büyük kısmı yanınızda. Sizin verdiğiniz mücadele sadece Filistin'in mücadelesi değil, bütün Müslümanların mücadelesidir. Çünkü Müslümanların birinci kıblesine ve bütün Müslümanlara saldırı var. Dolayısıyla Müslümanlar olarak gönlümüz, kalbimiz sizinle.

Politik oyunlarla Filistinlilerin elinden o topraklar alınmak isteniyor. Türk milleti olarak biz bunu kabul etmeyeceğiz. Orası Hristiyanlar için de önemli bir yer. Osmanlılar zamanında o bölgenin nasıl yönetileceğini biz göstermiştik. Kimsenin mabedine, inancına, kutsalına dokunmadan yıllarca yönetildi. Kimsenin de bir şikayeti yoktu. Bu da İslamiyet'in adalet anlayışıydı."

Kabulün sonunda Filistinli aileye geçmiş olsun dileklerini ileten Topaca, Muhammed et-Tavil'e hediye de verdi.


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Ankara Valisi Ercan TopacaDown Sendromlu Filistinli Muhammed Et-Tavil
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