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Vali Toprak yaralı asker ve güvenlik korucuları ziyaret etti

- Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, terör saldırısında yaralanan asker ve güvenlik korucularını tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

Vali Toprak yaralı asker ve güvenlik korucuları ziyaret etti

HAKKARİ (AA) - Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, terör saldırısında yaralanan asker ve güvenlik korucularını tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Arif Çetin ve Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Metin Tokel ile birlikte Hakkari Devlet Hastanesine gelen Toprak, Çukurca ilçesi Güven dağındaki askeri mevziye Irak'ın kuzeyindeki teröristlerce gerçekleştirilen havan saldırısında yaralanan 6 asker ile Üzümcü Köyü Şine köprüsü civarında mayın ve el yapımı patlayıcı araması yaptıkları sırada PKK’lı teröristlerin silahlı saldırısında yaralanan 3 güvenlik korucusu ile görüştü.

Doktorlardan yaralı askerlerin sağlık durumları hakkında bilgi alan Toprak, onlara "geçmiş olsun" dileğinde bulunarak bir süre sohbet etti.

Ziyarette Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu da yer aldı.

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