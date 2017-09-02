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Vali Ustaoğlu Mehmetçik'in bayramını kutladı

- Bitlis Valisi Ustaoğlu: - "Tüm askerlerimiz görevinin başında. Birliğimiz ve beraberliğimiz devam ettiği sürece hain terör buralarda tutunamayacak. Bizler de buralarda arkadaşlarımıza moral vererek inşallah bu hain terör örgütünü bu coğrafyadan sileceğiz"

Vali Ustaoğlu Mehmetçik'in bayramını kutladı

BİTLİS (AA) - Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, jandarma karakollarını ziyaret ederek Mehmetçik'in bayramını kutladı.

Vali Ustaoğlu, Bitlis Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, İl Jandarma Komutanı Albay Erhan Demir, Tatvan Tugay Komutanı Tuğgeneral Tamer Altay ve İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ile Hizan, Sağınlı ve Kolludere jandarma karakollarını ziyaret etti.

Karakollarda Mehmetçik ile sohbet eden Ustaoğlu, askerlerin bayramlarını kutladı.

Ustaoğlu, AA muhabirine, Mehmetçik'in bayram ve tatil dinlemeden 24 saat gözünü kırpmadan vatan savunması yaptığını söyledi.

Bayram dolayısıyla Mehmetçik'e moral vermek için ziyaretler gerçekleştirdiklerini belirten Ustaoğlu, şunları kaydetti:

"Mehmetçik'in moral ve motivasyonunun çok yüksek olduğunu gördük. Bu bizi çok sevindirdi. İnşallah memleketimizin birliği ve beraberliği için burada görev yapan arkadaşlarımız hayırlısıyla görevini tamamlayıp ailelerini sağlıkla kavuşmasını temenni ediyorum. Burası ülkemizin en ücra köşelerinden birisi. Etrafı hep yüksek dağlarla çevrilmiş. Mehmetçik, Bitlis'in tüm dağlarına hakim. Tüm askerlerimiz görevinin başında. Birliğimiz ve beraberliğimiz devam ettiği sürece hain terör buralarda tutunamayacak. Bizler de buralarda arkadaşlarımıza moral vererek inşallah bu hain terör örgütünü bu coğrafyadan sileceğiz. Biz buna inanıyoruz."

Türkiye'nin her köşesinde vatandaşlar rahat ve güvenli bir hayat sürdürebiliyorsa bunun Mehmetçik sayesinde olduğunu anlatan Ustaoğlu, askerlerin kahramanca vatanını savunarak kutsal bir görevi yerine getirdiğini vurguladı.

Vali Ustaoğlu, daha sonra Hizan ilçesinde esnafın bayramını kutladı.

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