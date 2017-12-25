Vali Ustaoğlu'dan JÖH taburuna ziyaret

BİTLİS (AA) - Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, Tatvan Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığını ziyaret ederek, askerlere moral verdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Özel Harekat Tabur Komutanlığına giden Vali Ustaoğlu'nu, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Nihat Pullu karşıladı.

Vali Ustaoğlu, burada yaptığı konuşmada, güven ve huzur memleketi olma adına askerlerin gösterdiği başarıların ortada olduğunu belirtti.

Ustaoğlu, "Bunda büyük emeğiniz var. Ailelerinizden ayrı zor arazi şartlarında görev yapıyorsunuz. Tek vatan, tek bayrak, tek millet ve tek devlet olmanın gereklerinden biri de yaptığınız görevlerdeki fedakarlıktır. İnşallah buradaki görevlerinizi kazasız belasız bitirip yeni görev yerlerinize gidersiniz. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Taburun şeref defterini imzalayarak, Tabur Komutanı Binbaşı Teoman Özsırkıntı'nın makamına geçen Ustaoğlu, 13 Kasım'da mayın patlaması sonucu yaralanan Jandarma Astsubay Hulusi Kuzucu'nun sağlık durumu hakkında bilgi aldı.