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Vali Ustaoğlu'ndan güvenlik güçlerine moral ziyareti

- Bitlis Valisi Ustaoğlu: - "2017'de terörle mücadelede nasıl kararlı bir çalışma sergilediysek 2018'de de bu mücadeleyi aynı şekilde sürdüreceğiz"

Vali Ustaoğlu'ndan güvenlik güçlerine moral ziyareti

BİTLİS (AA) - Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, "2017'de terörle mücadelede nasıl kararlı bir çalışma sergilediysek 2018'de de bu mücadeleyi aynı şekilde sürdüreceğiz." dedi.

Vali Ustaoğlu, yeni yıl dolayısıyla güvenlik güçlerine moral vermek için geldiği Mutki ilçesi girişinde Mutki Kaymakamı Mehmet Kılıç tarafından karşılandı.

İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğünde güvenlik güçleriyle sohbet eden Ustaoğlu, ardından yolda uygulama yapan güvenlik güçlerine de moral ziyaretinde bulundu.

Ustaoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Mutki'de mesai gözetmeksizin 24 saat görev icra eden güvenlik güçlerine ziyarette bulunarak moral verdiğini söyledi.

Bitlis'in huzur, güven ve emniyetin en güzel şekilde uygulandığı kent olduğunu belirten Ustaoğlu, şunları dile getirdi:

"Yılın son gününde mesai mefhumu gözetmeksizin 24 saat gözünü kırpmadan çalışan kahramanlarımıza moral vermek ve yanında olduğumuzu hissettirmek adına bu günü güvenlik güçlerimize ayırdık. Devamında da yine ziyaretlerimiz olacak. İnşallah temenni ve arzumuz, 2018 yılını güvenli ve huzurlu şekilde geçirmek. Arkadaşların görev başında morallerinin yüksek olduğunu yerinde görmek beni çok mutlu etti."

Ustaoğlu, terörle mücadelede kararlılık mesajı vererek, "İlimizin en ücra köşesinin her yerine hakim olan devletimiz var. Allah'a şükür, teröre göz açtırmayan ve saha bırakmayan çalışmalarla her yere hakimiz." diye konuştu.

Vali Ustaoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu anlamda da 2017'de terörle mücadelede nasıl kararlı bir çalışma sergilediysek 2018'de de bu mücadeleyi aynı şekilde sürdüreceğiz. Ona göre de hazırlıklarımız var. Gece gündüz kar kış demeden bu mücadelede vatandaşımızın güven ve huzur içinde uyuması için çalışmalarımız devam edecek. Bu duygularla 2018 yılının güzel geçmesini temenni ediyorum."

Ustaoğlu, kendisine eşlik eden Merkez Valisi Abdulkadir Yazıcı ile "İmam Hatip Okulları İstişare Toplantısı"na katılarak ilçeden ayrıldı.

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