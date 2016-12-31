Vali Yaman, gece çalışanların yeni yılını kutladı

MARDİN (AA) - İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilliğine görevlendirilen Vali Mustafa Yaman, yeni yılda gece çalışan polis, asker, itfaiye, sağlık çalışanları ve taksicileri ziyaret ederek yeni yıllarını tebrik etti.

Yaman beraberinde eşi Gülseren Yaman ve İl Emniyet Müdürü Hasan Onar ile merkez Artuklu İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek, polislere tatlı ikram etti, yeni yıllarını kutladı.

Daha sonra taksi durağını ziyaret ederek buradaki çalışanlarla sohbet eden Yaman, taksicilere tuttukları futbol takımının formalarını hediye etti.

Ardından 112 Acil Çağrı Merkezini ziyaret ederek çalışanların yeni yılını kutlayan Yaman, bir süre gelen çağrılara cevap verdi.

Gelen bazı çağrıların asılsız olması üzerine Yaman, herkesin bu konuda daha duyarlı olmasını istedi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünü ve polis uygulama noktalarına da ziyarette bulunan Yaman, vatandaşların huzur içinde yeni yıla girmeleri için çalışmaların aralıksız süreceğini kaydetti.

Tarihi kentin, huzur ve güvenlik olmak üzere her anlamda daha yaşanabilir bir şehir haline gelmesi için bütün kurumlarla koordinasyon içinde olduklarını vurgulayan Yaman, şöyle devam etti:

"2017 yılının ülkemize ve bütün insanlığa sağlık, mutluluk, huzur, barış ve kardeşlik getirmesini temenni ediyorum. Yeni yılda millet ve devlet olarak birlik ve bütünlüğümüzü güçlendirerek daha güzel günlere ulaşacağız."

