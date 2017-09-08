Vali Yazıcıoğlu ölüm yıl dönümünde anıldı

AYDIN (AA) - Vali Recep Yazıcıoğlu, ölümünün 14'üncü yıl dönümünde Aydın'ın Söke ilçesindeki mezarı başında anıldı.

Tokat, Aydın, Erzincan ve Denizli'de valilik yapan ve ''Süper Vali'' olarak da anılan Recep Yazıcıoğlu için Söke Asri Mezarlığı'nda anma töreni düzenlendi.

Burada bir konuşma yapan Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, rahmetli Yazıcıoğlu'yla birlikte görev yaptığını belirterek, Yazıcıoğlu'nun meslekte kendilerinin ağabeyi konumunda olduğunu söyledi.

Köşger, "Rahmetli çok sıra dışı bir insandı. Mülki idarede çok rastlanır birisi değildi. Onun gösterdiği yol, Türkiye’de bir takım şeylerin değişmesine neden oldu. Kendisini çok erken yaşta kaybettik. Yaşasaydı Türkiye’ye daha birçok hizmetler yapacağına inanıyorum. Allah bu ülkede Recep Yazıcıoğlu gibilerinin çoğalmasını nasip eylesin." dedi.

Yazıcıoğlu’nun ablası Aydın Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri Dr. Selma Özcan da ağabeyinin halen konuşulan bir isim olduğunu ifade ederek, "Şu anda birçok kurumda 'o olsaydı şöyle yapardı veya böyle yapardı' deniyor, ona övgüler devam ediyor. Unutmak mümkün değil çünkü o herkese çok yakın birisiydi. İçi ve dışı bir olan birisiydi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da mezarı başında ilk günkü gibi onu andık” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Yazıcıoğlu'nun mezarına karanfil bırakıldı, Kur'an-ı Kerim okundu.

Vali Recep Yazıcıoğlu, Denizli Valiliği yaptığı dönemde 2 Eylül 2003'te Ankara'nın Temelli beldesi yakınlarında geçirdiği trafik kazasında ağır yaranmış, tedavi altında olduğu Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi'nde 8 Eylül'de yaşamını yitirmişti.