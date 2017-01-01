Vali Zorluoğlu, yeni yılda güvenlik güçlerini ziyaret etti

ELAZIĞ (AA) - Elazığ Valisi Murat Zorluoğlu, kentin giriş noktalarında bulunan polis ve askerleri ziyaret ederek, yeni yıllarını kutladı.

Vali Zorluoğlu, kentin girişinde bulunan trafik denetleme noktalarında görev yapan emniyet mensuplarını ziyaret etti.

Görevli personel ile sohbet ederek, çay içen Zorluoğlu, yılbaşı dolayısıyla güvenlik noktalarını ziyaret ettiklerini belirtti.

2016 yılının ülke için sıkıntılı bir yıl olduğunu ifade eden Vali Zorluoğlu, "Ülke tarihinde eşine az rastlanır bir ihanetle karşı karşıya kaldık. 15 Temmuz'da milli irade hedef alındı ve bir darbe girişimi sergilendi. Cumhurbaşkanımız, başbakanımız ve hükümetimizin koordinasyonu ile vatanperver asker polis, ve kamu görevlileri ile milletimizin dik duruşu ile bu süreci atlattık." diye konuştu.

Bu yıl terörle mücadelede büyük başarılar elde edildiğini anlatan Zorluoğlu, terörle mücadelede artık terörü tasfiye etme sürecine geçtiklerini bildirdi.

"İnşallah 2017 yılı ülke gündeminden terörün bütünü ile ortadan kaldırıldığı bir yıl olur." diyen Zorluoğlu, kahraman polisin, jandarmanın ve silahlı kuvvetlerin özverili çalışmaları ile terör bütünü ile 2017 yılında tasfiye edileceği yıl olacağını inandığını kaydetti.

Vali Zorluoğlu'na, AK Parti Elazığ Milletvekili Ömer Serdar, İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül ve Jandarma Komutanı Albay Eray Özyürek, eşlik etti.





