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Validen güvenlik güçlerine bayram ziyareti

- Mardin Valisi Yaman: - "Bu bayram süresince terör olayı olmaması için tedbirlerimiz alındı, arkadaşlarımız 24 saat görevinin başında bulunuyor"

Validen güvenlik güçlerine bayram ziyareti

MARDİN (AA) - Mardin Valisi Mustafa Yaman, jandarma, polis ve güvenlik korucuları ile bayramlaştı.

Vali Yaman, beraberinde İl Emniyet Müdür Vekili Halil Kısalar, AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Ali Dündar ve Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir ile Mardin İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

Burada İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu'dan bilgi alan Yaman, jandarma personeli ile güvenlik korucularının tek tek bayramını kutladı.

Vali Yaman ve beraberindekiler daha sonra Özel Harekat Şube Müdürlüğü ile Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünü ziyaret ederek, polislerle bayramlaştı.

Yaman, hükümetin kararlı tutumu ve aldığı tedbirler ile güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar sayesinde bölgede huzurun sağlandığını belirtti.

Kurban Bayramı'nın huzurlu bir şekilde geçtiğini işaret eden Yaman, "Bu bayram süresince terör olayı olmaması için tedbirlerimiz alındı, arkadaşlarımız 24 saat görevinin başında bulunuyor.Özellikle trafik terörüne ilişkin önlemlerimiz de oldu. Allah'a şükür şu ana kadar önemli bir kaza olmadı, inşallah da olmaz." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
JandarmaKorucuMardinPolis
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