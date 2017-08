Validen Mehmetçiğe moral ziyareti

BİTLİS (AA) - Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, kentin kırsal bölgelerinde PKK'lı teröristlere karşı mücadele veren Mehmetçiğe moral ziyaretinde bulunarak, bayramlarını kutladı.

Vali Ustaoğlu, Bitlis Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya ve İl Jandarma Komutanı Albay Erhan Demir ile Bitlis-Diyarbakır karayolundaki Yenice, Tanrıyar ve Karınca jandarma karakollarını gezerek incelemelerde bulundu.

Kırsal bölgelerde terör örgütü PKK'ya karşı başarılı operasyonlar düzenleyerek teröristlere geçit vermeyen güvenlik güçlerine moral ziyaretinde bulunan Ustaoğlu, Mehmetçik'in bayramını tebrik etti.

Karınca Jandarma Karakol Komutanlığında Mehmetçik ile öğle yemeği yiyen Ustaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşan Kurban Bayramı ve yarın kutlanacak 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kahraman güvenlik güçlerini yerinde görmek ve onlara moral aşılamak düşüncesiyle ziyaretlerde bulunduklarını belirtti.

Ustaoğlu, şöyle konuştu:

"Karakollarımızı ziyaret ederek arkadaşlarımızın buralarda yaptığı faaliyetleri yerinde görme fırsatımız oldu. Arkadaşlarımız gerçekten son yıllarda özellikle bölgemizde Allah'a şükürler olsun emniyet ve asayiş açısından çok güzel operasyonlara imza attı. Ziyaretimizde karakol komutanlarımızın, rütbeli ve Mehmetçik'imizin moral ve motivasyon olarak çok üst düzeyde olduklarını gördük. Geldiğimizden beri en ücra köşelerdeki karakollarda askerlerimizi ve rütbelilerimizi ziyaret ediyoruz. Devletimizin kararlılıkla sürdürdüğü terörle mücadelede gelinen aşamaları ve yapılan faaliyetleri yerinde görüyoruz. Devletimizin gücünün ve kudretinin ne derecede üst düzeyde olduğunu yerinde müşahede ettik."

Vatandaşların her akşam başını yastığına koyarak rahatça uyuduğunu vurgulayan Ustaoğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri başta olmak üzere jandarma, güvenlik korucusu, er ve erbaşların 24 saat gözünü kırpmadan adeta her taşın altında, her tepede ne derece itina ve motivasyonla görev yaptığını gördüklerini kaydetti.

Ustaoğlu, Kurban Bayramı'nın hayırlara vesile olması ve Mehmetçik'in görevini hayırlısıyla tamamlayarak bir an önce ailelerine ve sevdiklerine kavuşması temennisinde bulundu.