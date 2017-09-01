Validen Mehmetçik'e bayram ziyareti

SİİRT (AA) - Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Pervari ilçesinde görev yapan Mehmetçik'i ziyaret ederek, bayramlarını kutladı.

Kurban Bayramı dolayısıyla beraberinde 3. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yavuz, Kıdemli Albay Kemal Benek ile Siirt, Şırnak ve Van üçgeninde yer alan Pervari ilçesine bağlı Yazlıca (Herekol) Dağı bölgesinde bulunan Doğan köyü askeri üs bölgesine giden Vali Atik, askerlerle bayramlaştı.

Zor tabiat şartlarında vatan savunmasını kahramanca sürdüren askerlerle sohbet eden Atik, onlara tatlı ikram etti.

Üs bölgesinde de incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi alan Atik, askerlere hitaben yaptığı konuşmada, ülkenin bölünmez bütünlüğü, birlik ve beraberliği için zor tabiat şartlarında görev yaparak, terör ve suç örgütlerine karşı kahramanca mücadele eden tüm güvenlik güçlerinin Kurban Bayramı'nı kutladı. Atik, kutsal vatan toprakları uğruna canlarını feda eden tüm aziz şehitleri rahmet, gazileri de şükranla andığını dile getirdi.

Daha sonra Pervari ilçesine bağlı 1700 rakımlı Herekol Dağı eteklerinde yer alan Çemikari Yaylası mevkisine geçen Atik, Siirt-Pervari, Van-Şırnak karayolunda da incelemeler yaptı.

Yol yapım çalışmalarıyla ilgili bilgi alan Atik, gece meydana gelen, Doğan Askeri Üs Bölgesi'nde mayın araması için görevlendirilen piyade timini taşıyan kirpi tipi askeri zırhlı aracın geçişi sırasında, teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı infilak ettirdiği saldırının gerçekleştiği bölgede incelemelerde bulundu.

Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı saldırıyla ilgili askeri yetkililerin bilgilendirdiği Atik, güvenlik güçlerine geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Atik, terör örgütü PKK'nın, yatırımlara ve masum vatandaşlara yönelik gerçekleştirdiği hain saldırılarla bölgede yaşayan halka en büyük ihaneti ve zulmü yaptığını vurguladı.

Milli servet niteliğindeki iş makinelerini yakarak, devasa nitelikteki yatırımları engellemeye çalışan terör örgütünün bölgenin ekonomik olarak kalkınmasına da engel olmaya çalıştığına işaret eden Atik, "Devletimizin kararlı mücadelesi terör örgütünü bitirme noktasına getirmiştir. Bu azim ve kararlılık artarak devam etmektedir." dedi.

- Şehitliğe ziyaret

Vali Atik ve beraberindeki heyet Doğan Köyü Şehitliği'ni ziyaret ederek, dua okudu.

Şehit yakınlarıyla görüşen Atik, Doğan köyünü terörle mücadelede sergilediği kahramanlıktan dolayı kutladı.

Devlet olarak her zaman yanlarında olduklarını, olmaya da devam edeceklerini vurgulayan Atik, vatan ve bayrak için canlarını siper eden tüm aziz şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Atik, şehit yakınlarının devlete emanet olduğunu ifade ederek, bu emanete sahip çıkmanın devletin vazgeçilmez görevi olduğunu aktardı.

Şehitliğin çevre düzenlemesi, ihata duvarı ve diğer eksikliklerin giderilmesi için Pervari Kaymakamına talimat veren Atik, Doğan köyünde kanaat önderleri ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşlarla bayramlaşan Atik, sorunlarını dinledi, köyün ihtiyaçlarının imkanlar ölçüsünde karşılanacağını ifade etti.

Atik, terör örgütü PKK'ya karşı kahramanca mücadele veren Doğan köyünün bugüne kadar 36 şehit verdiğini anlattı.

Doğan köyünde yapımı devam eden 16 derslikli Çok Programlı Lise ve yollarda inceleme yapan Atik, temaslarının ardından ilçeden ayrıldı.