KAYSERİ (AA) - Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, jandarma ve polis ekiplerinin Kayseri-Malatya karayolunda drone ile bomba ve uyuşturucu arama köpekleri eşliğinde yaptığı denetimi inceledi.

Kamçı, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular ve İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Bekmez ile Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi Kayseri-Malatya karayolunda bulunan trafik uygulama noktasını ziyaret etti.

Görev yapan polis ve jandarma ekipleri ile tek tek bayramlaşan Kamçı, durdurulan araçlardaki vatandaşlarla sohbet etti. Sürücülere çikolata ikram eden Kamçı, trafik kurallarına uymaları ve dikkatli gitmeleri konusunda uyardı. Kamçı, bir sürücünün ehliyet ve ruhsatını kontrol etti.

Drone da kullanılan denetimde jandarmanın bomba arama köpeği "Vadi" ile uyuşturucu arama köpeği "Ofset" de yer aldı.

Vali Kamçı, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bir haftadır tatilde olduklarını anımsattı. Bu sürede Kayseri'de jandarma ve emniyet bölgesinde ölümlü trafik kazası olmadığını belirten Kamçı, bundan sonra da olmaması temennisinde bulundu.

Trafik ekibi sayısının bayram süresince artırıldığını aktaran Kamçı, şunları söyledi:

"Jandarma ekiplerimizle birlikte 70'in üzerinde trafik ekibimiz şu anda yollarda. Vatandaşımızın güvenliği için çalışıyorlar. 24 saat esasına göre burada görevdeler. 70'in üzerinde ekiple jandarma ve emniyet ekibi olarak bazı yerlerde birlikte bazı yerlerde ayrı ayrı arkadaşlarımız görev başında. Bayram demeden onlar bu işin üzerinde hassasiyetle duruyorlar. Bunun neticesinde çok şükür Kayseri ilimizde ölümlü trafik kazası olmadı. Aslında yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazası da yok denecek kadar az. Bu anlamda çok iyiyiz. İnşallah bayramın bugünle birlikte dört gününde de hiçbir kaza olmadan herkes evine, memleketine hayırlısıyla döner."

Güvenlik güçlerine tatlı ikram eden Vali Kamçı, köpekler "Vadi" ve "Ofset"le de yakından ilgilendi.

Sürücülerden Vahap Dönmez de ailesiyle Malatya'dan Ankara'ya gittiğini anlattı. Uygulamayı çok güzel bulduğunu kaydeden Dönmez, "Her türlü tedbirin olması daha iyi. Bizim açımızdan çok iyi bir uygulama." dedi.