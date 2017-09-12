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Validen teröristlerin katlettiği iş adamının ailesine başsağlığı

- Siirt Valisi Atik, PKK'lı teröristlerin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden Arslan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu

Validen teröristlerin katlettiği iş adamının ailesine başsağlığı

SİİRT (AA) - Siirt Valisi Ali Fuat Atik, PKK'lı teröristlerce katledilen iş adamı Mehmet Salih Arslan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Vali Atik, beraberinde Siirt 3. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yavuz, Vali Yardımcıları Bünyamin Kuş ve Yunus Koç, İl Jandarma Komutanı Albay Kemal Benek ile 9 Eylül'de PKK'lı teröristlerin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden Arslan'ın (62) Kemerli köyünde yaşayan ailesini ziyaret etti.

Acılı aileye başsağlığı ve sabır dileyen Atik, "Bölücü terör örgütünce yapılan bu kalleş saldırıyı lanetliyorum. Eli kanlı terör örgütünün sivil vatandaşlarımızı hedef alan bu hain saldırıları, örgütün gerçek ve hain yüzünü bir kez daha ortaya koymuştur." dedi.

Daha sonra Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Köyde vatandaşlarla da bir araya gelen Atik, sohbet etti.

Merkeze bağlı Kemerli köyünde yaşayan Mehmet Salih Arslan, 9 Eylül Cumartesi gecesi evinin önünde PKK'lı teröristlerin silahlı saldırısı sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı Siirt Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Terör örgütü mensuplarınca tehdit edildiği belirtilen Arslan'ın bir oğlunun da daha önce kaçırıldığı öğrenilmişti.

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