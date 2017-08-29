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Valilik, tehlikeli atıklar için işlem başlattı

- Ankara Valiliği'nden, Mamak ilçesindeki boş arsada ihbar üzerine yapılan kontrollerde tehlikeli metal ve ambalaj atıklarının bulunduğu ve sorumlular hakkında adli tahkikat ve idari para cezası uygulanması için işlem başlatıldığı duyuruldu

Valilik, tehlikeli atıklar için işlem başlattı

ANKARA (AA) - Ankara Valiliği'nden, Mamak ilçesindeki boş arsada ihbar üzerine yapılan kontrollerde tehlikeli metal ve ambalaj atıklarının bulunduğu, sorumlular hakkında adli tahkikat ve idari para cezası uygulanması için işlem başlatıldığı bildirildi.

Ankara Valiliği Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, zehirli varillerin boş bir alana bırakıldığı yönündeki ihbar üzerine, Mamak ilçesi Bostancık Mahallesi 1579 sokak ile 1577/1 sokağın kesiştiği boş arsada yapılan kontrollerde bazı metal atıkları tespit edildiği belirtildi.

Hurdacılık yapan M.T. isimli şahıs tarafından, başka bir hurdacıdan alındığı beyan edilen yaklaşık 50 adet 200 litrelik boş kontamine atık varili ve yaklaşık 100 adet 20 litrelik boş kontamine atık boya ve tiner kutularının alana getirildiği ve bahse konu atıkların, tehlikeli atık sınıfında yer aldığı vurgulanan açıklamada, ayrıca alanda 20 adet IBC tankı, muhtelif hurda metal atığı ve ambalaj atıklarının bulunduğu kaydedildi.

Sorumlular hakkında adli tahkikat ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 20'nci maddesine göre idari para cezası uygulanması için işlem başlatıldığı vurgulandı.

Açıklamada, insan ve çevre sağlığına olumsuz etki yapabilecek nitelikteki bu atıkların, Mamak Belediyesince otoparka kaldırıldığı ve söz konusu atıkların lisanslı bir tesise gönderilerek, bertarafı konusunda gerekli işlemlerin yapıldığı ifade edildi.

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