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Valilikten, işitme cihazı çalınan çocuğa destek

- Diyarbakır'da parkta oynarken işitme cihazı çalınan 4 yaşındaki Ersen Kaya'ya Vali Güzeloğlu'nun talimatıyla işitme cihazı takıldı

Valilikten, işitme cihazı çalınan çocuğa destek

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da parkta oynarken işitme cihazı çalınan 4 yaşındaki Ersen Kaya'ya Vali Hasan Basri Güzeloğlu'nun talimatıyla işitme cihazı takıldı.

Merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi'nde parkta oynarken işitme cihazı çalınan 4 yaşındaki Ersen Kaya'nın ailesini Vali Yardımcısı Tuğba Koşal sağlık ekipleriyle ziyaret etti.

Vali Güzeloğlu'nun selamlarını ileten Koşal, işitme cihazını aileye teslim etti.

İşitme cihazı sağlık görevlisi tarafından küçük Ersen'in kulağına takıldı.

Koşal, Ersen'in sorununu çözmek amacıyla ilgili kurumlarla aileyi ziyaret ettiklerini söyledi.

"Ersen'in sorununa çözüm bulmak amacıyla cihazımızı temin ettik. Benzer durumda olan tüm çocuklarımıza devlet olarak hassasiyetimizi göstermekteyiz. Ersen'in bundan sonraki eğitim hayatında başarılar diliyorum." diyen Koşal, her zaman ailenin yanında olduklarını belirtti.

Vali Güzeloğlu'nun talimat verdiğini, kendilerinin gereğini yaptıklarını anlatan Koşal, aileyi mutlu edebilmenin, Ersen'in bundan sonraki eğitim hayatına devam etmesini sağlayabilmenin mutluluk verici olduğunu dile getirdi.

Anne Nezahat Kaya da devletin sürekli yanlarında olduğunu anlatarak, "Çok mutluyuz. Oğlum eğitimine devam edecek. Sağlığına tekrar kavuştu. Valimize çok teşekkür ediyorum. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin. Daima yanımızda oldular." diye konuştu.


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