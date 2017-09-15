Valilikten Saros'ta bulunan 'insansız su üstü aracı' açıklaması

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Enez ilçesinde "casus tekne bulundu" şeklinde haberlere konu olan tekneyle ilgili Edirne Valiliği açıklama yaptı.

Edirne Valiliği yaptığı yazılı açıklamada, bazı basın ve yayın kuruluşları tarafından, "Sahil Güvenlik Ekipleri Saros Körfezi açıklarında casus bir tekne tespit etti", "Saros'ta casus tekne" ve benzeri başlıklarla haberler yayınlandığını belirterek, olayla ilgili gerçek bilgilerin kamuoyunun istifadesine sunulmak amacıyla açıklama yapıldığını ifade etti.

Teknenin 25 Temmuz 2016 yılında batık halde bulunduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"25 Temmuz 2016 tarihinde, Edirne ili Enez İlçesi açıklarında 'bir trol teknesinin ağına batık takıldığı' ihbarı alınmıştır. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından, balıkçı teknesi kaptanı ile yapılan görüşmede Sultaniçe Limanı 7 - 8 mil açıklarında uluslararası sularda trol avcılığı yapılırken ağın birden ağırlaştığı, güçlükle çekilmesi sonucunda ağda küçük bir teknenin çıktığının görüldüğü ifade edilmiştir. Bahse konu batık tekne, Cumhuriyet Savcısı talimatı ile Enez Limanı'nda bulunan Sahil Güvenlik Destek Tesisleri'nin yanında karaya çekilmiştir.

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından bahse konu tekneye ilişkin yapılan inceleme ve araştırmalar neticesinde, teknenin yaklaşık 5 metre boyunda ve 1,5 metre genişliğinde olduğu ve üzerinde uzaktan kumanda maksadıyla kullanılabilecek kırık bir anten tespit edildiği, bunun haricinde aktif olarak çalışan herhangi bir muhabere ya da radar sistemi bulunmadığı, teknenin bulunduğu tarihten 5 - 6 ay önce batmış olabileceği, teknenin üzerinde kurşun delikleri bulunduğu, dünya donanma gemileri tarafından asimetrik tehdit eğitimleri kapsamında hedef teknesi olarak kullanılmak üzere üretilmiş, uzaktan kumanda edilen 'İnsansız su üstü aracı' olduğu ve bölgede yapılan uluslararası tatbikatlarda kullanılarak batırılmış olabileceği değerlendirmeleri yapılmıştır. Basına ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Muhabir: Salih Baran