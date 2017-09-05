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Valinin makam aracı sünnet arabası oldu

- Çanakkale Valisi Tavlı, 2015 yılında şehit olan Astsubay Başçavuş Mehmet Albay'ın oğlu Ali Emir Albay'ın sünnet töreni için makam aracını tahsis etti

Valinin makam aracı sünnet arabası oldu

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 2015'te meydana gelen trafik kazasında şehit olan İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Başçavuş Mehmet Albay'ın oğlu Ali Emir Albay'ın sünnet düğünü için makam aracını tahsis etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Tavlı, sünnet arabası olarak tahsis ettiği makam aracını süsletip şehit ailesinin yaşadığı Yenice'nin Kalkım beldesindeki eve geldi. Şehidin eşi Ayşe Albay ile görüşen Tavlı, sünnet çocuğu Ali Emir'e taraftarı olduğu Beşiktaş forması hediye ederek, "Allah hayırlı, sağlıklı ve uzun ömürler versin." temennisinde bulundu.

Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mithat Kemal Algül, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Necmi İnce, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, şehit yakınları, jandarma ve emniyet personelinin de katıldığı törende hatıra fotoğrafı da çektirildi.

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