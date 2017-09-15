Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Cinsel istismar Emre Batur Yaşar Cantemur
Fiyatı son 5 ayın zirvesinde
Fiyatı son 5 ayın zirvesinde
Herşey kesintisiz iletişim için
Herşey kesintisiz iletişim için
Ön siparişe sunuldu
Ön siparişe sunuldu
İstavrit bolluğu fiyata yansıdı
İstavrit bolluğu fiyata yansıdı
Mersin'den Antep fıstığı atağı
Mersin'den Antep fıstığı atağı

Valize gizlenerek Gürcistan'a geçmeye çalışan kadın yakalandı

- Sarp Sınır Kapısı'ndan yaya olarak geçmeye çalışan kişinin valizinde cenin pozisyonunda yakalanan Rusya uyruklu kadın hakkında Antalya Kemer Sulh Ceza Hakimliğince yurt dışına çıkış yasağı konulduğu belirlendi

Valize gizlenerek Gürcistan'a geçmeye çalışan kadın yakalandı

ARTVİN (AA) - Artvin'in Hopa ilçesinde, valize gizlenerek Sarp Sınır Kapısı'ndan Gürcistan'a geçmeye çalışan Rusya uyruklu kadın yakalandı.

Güvenlik güçleri, yaya olarak Gürcistan'a geçmek için Sarp Sınır Kapısı'na gelen Gürcistan uyruklu D.S'nin (46) taşıdığı valizin büyük ve ağır olmasından şüphelendi.

Ekipler, gümrükteki polis noktasında pasaport işlemlerini tamamlayan D.S'yi bir süre takip etti. D.S'yi durdurarak arama yapan ekipler, sürükleyerek götürmeye çalıştığı valizde cenin pozisyonunda kadın buldu.

Kadının, karıştığı trafik kazası nedeniyle Antalya Kemer Sulh Ceza Hakimliğince hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulan Rusya uyruklu Angelina Samusenko (27) olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan D.S'nin işlemlerinin ardından sınır dışı edildiği, gözaltındaki Samusenko'ya ilişkin soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ArtvinRusya Uyruklu KadınSarp Sınır KapısıValizYurt Dışına çıkış Yasağı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5