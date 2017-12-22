VAN (AA) - YUSUF SOYALP - Van'ın Tuşba ilçesinde inşa edilen ve yöresel ürünlerin sergileneceği Van evleri, turizm amaçlı kullanılacak.

Tuşba Belediyesince 3 yıl önce Van evlerinin tanıtılması ve turizm amaçlı kullanılması amacıyla, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından da desteklenen proje çalışması başlatıldı.

Bu kapsamda Kalecik TOKİ mevkisindeki 20 bin metrekarelik alanda Cevdet Paşa, Hüsrev Paşa, Mehmet Emin Paşa ve Ali Paşa adı verilen dört örnek Van evi ile amfitiyatro ve Van kahvaltısının sunulacağı taş kafeterya inşa edildi.

Van evlerinde yöresel ürünlerin yanı sıra Van kilimi ve savatlı gümüş gibi kentin kültürel değerlerini yansıtacak çalışmalar da sergilenecek.

Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, evlerin yapıldığı bölgenin seyir terası özelliğinde, yeni bir cazibe merkezi olacağını söyledi.

Van'ın geçmişten gelen kültürel değerlerini gelecek kuşaklara aktarmak istediklerini belirten Özgökçe, evlere, Van'a hizmet etmiş dört önemli kişinin ismini verdiklerini kaydetti.

Özgökçe, Van evlerinin turistler için çekim merkezi oluşturacağına inancını dile getirdi.

- Beş dilde tanıtım yapılacak

Bu evlerin Urartu medeniyetindeki gibi saman, tuz, odun külü, keçi kılı ve çamurdan üretilen kerpiçlerin kullanılmasıyla yapıldığını anlatan Özgökçe, "Tarihi Van evleri tıpkı Safranbolu, Erzurum, Mardin, Harran ve Diyarbakır evleri gibi kendine has özel evlerdir. Bu evlerin tanıtımını Türkçe, Kürtçe, Farsça, İngilizce ve Arapça yapacağız." dedi.

Özgökçe, inşa edilen Van evlerinde kadınlar için istihdam alanları oluşturacaklarını ifade etti.

Evlerin yapıldığı alanın güzel bir coğrafyaya sahip olduğuna işaret eden Özgökçe, "Buranın en büyük özelliği Süphan ve Erek Dağları, Van Gölü ve Van Kalesi'nin aynı anda görülebildiği eşsiz bir manzaraya sahip olmasıdır." diye konuştu.

DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray ise Van'ın tarihsel süreçte çok farklı medeniyet ve kültürlere ev sahipliği yaptığının altını çizdi.

Projenin eski Van evlerini canlandırmak, tarihi ve turistik bir mekan oluşturmak amacıyla yapıldığını vurgulayan Güray, şunları kaydetti:

"Tarih turizmi artık günümüzde sıkça gündemde olan bir turizm çeşididir. Van, turizm açısından önemli bir potansiyeli barındırmakta. İlimize son iki yıldır gelen turist sayısındaki artış, bu önemi bir kez daha göstermektedir. Van bu projeyle turizm açısından yeni bir çekim merkezi olacak. Evler, tarihi bir mekan olmanın yanı sıra, her biri küçük ölçekli birer işletme olabilecek şekilde tasarlandı."