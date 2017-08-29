Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Fener ekonomi hora feneri
Korsan servis uyarısı
Korsan servis uyarısı
Borsa rekor kırdı
Borsa rekor kırdı
Endeks yüzde 0,76 arttı
Endeks yüzde 0,76 arttı
Tatil öncesi dikkat!..
Tatil öncesi dikkat!..
33 öğretim üyesi alınacak
33 öğretim üyesi alınacak

Van Ferit Melen Havalimanında yangın

- Havalimanının iç hatlar yolcu girişinde çıkan yangında karbonmonoksit gazından etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı - Yangın nedeniyle tüm uçuşlar saat 13.00'e kadar ertelendi

Van Ferit Melen Havalimanında yangın

VAN (AA) - Van Ferit Melen Havalimanında çıkan yangında karbonmonoksit gazından etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, havalimanının iç hatlar yolcu girişinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Havalimanı ve Van Büyükşehir Belediyesinin itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın söndürüldü.

Yangında karbonmonoksit gazından etkilenen havalimanında görevli teknisyen Hüseyin Yalçın, ambulansla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İç hatlar yolcu girişinde de hasar oluştu.

Bu arada havalimanındaki tüm uçuşların saat 13.00'e kadar ertelendiği öğrenildi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Van Ferit HavalimanıYangın
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5