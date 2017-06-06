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Van Gölü kıyısına çöp dökülmesi

- Gevaş Belediye Başkanı Hakan: - "Sorunun nihai çözümü, Van genelini alakadar eden, Van Büyükşehir Belediyesine bağlı Van-ÇEB tarafından yürütülen Katı Atık Geri Dönüşüm Projesi'nin bir an evvel nihayete ermesiyle gerçekleşecektir" - "Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliğimizin bu meseleye bir an evvel çözüm bulunması konusunda yoğun bir mesai ve planlama içinde olduğunu biliyor ve bundan ötürü de teşekkür ediyoruz. Birkaç ay içerisinde projeyle alakalı somut adımlar gelecektir"

Van Gölü kıyısına çöp dökülmesi

VAN (AA) - Van'ın Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan, Van Gölü kıyısına çöp dökülmesi sorununun çözümü için Katı Atık Geri Dönüşüm Projesi'nin bir an evvel nihayete ermesi gerektiğini bildirdi.

"Belediye araçlarının toplanan çöpleri Van Gölü kıyısına dökmesi" ile ilgili haberler üzerine yazılı açıklama yapan Hakan, yıllardır sorunun çözümü için çaba gösterdiklerini ancak şu ana kadar bir sonuç alamadıklarını belirtti.

- "Büyükşehir belediyesi talebimize cevap vermedi"

Alanın uzun zamandır şehir çöplüğü olarak kullanıldığını, burasının kıyıya 400 metre mesafede ve kotun 66 metre yukarısında bulunduğunu aktaran Hakan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"2014'te dönemin Van Büyükşehir Belediyesine 03.12.2014 tarih ve 1295 nolu yazımızla başvuruda bulunarak çevre, Van Gölü ve turizm konularıyla alakalı hassasiyet ve kaygılarımızı dile getirerek bu alanın çöp depolama için uygun olmadığını, ivedilikle ıslahı ve alternatif bir çöp depolama sahasının tarafımıza tahsis edilmesini istedik fakat ne yazık ki bu resmi yazışmamıza herhangi resmi bir cevap alamadık, muhatap alınmadık."

- "DBP'li belediye bizimle yardımlaşmadı"

Sadece ilçeyi değil Van'ı ve Van Gölü'nü de ilgilendiren bu konuda hiçbir ilerleme sağlayamadıklarını vurgulayan Hakan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dönemin BDP'li Van Büyükşehir Belediyesi tüm Van'ı alakadar eden bu hususta özel bir hassasiyetle yükümlülüğünü yerine getirmediği gibi AK Partili Gevaş İlçe Belediyemiz ile kurumsal bir yardımlaşma geliştirme imkanı tanıyıp çözüme yönelik bir destek sunmamıştır. Gevaş Belediyesi olarak bu süreci sabırla ve ısrarla takip ettik. Mevcut çöplüğü de zaman zaman kendi kıt imkanlarımızla ıslah etme durumunda kalarak göle direkt temas ya da gölde kirliliğe sebebiyet vermeyecek şekilde içimiz elvermese de kullanmak zorunda kaldık. Sorunun nihai çözümü, Van genelini alakadar eden Van Büyükşehir Belediyesine bağlı Van-ÇEB tarafından yürütülen Katı Atık Geri Dönüşüm Projesi'nin bir an evvel nihayete ermesiyle gerçekleşecektir. Van Büyükşehir Belediyesine yapılan görevlendirme sonrası konuyu kendileriyle paylaştık. Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliğimizin bu meseleye bir an evvel çözüm bulunması konusunda yoğun bir mesai ve planlama içinde olduğunu biliyor ve bundan ötürü de teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki birkaç ay içerisinde projeyle alakalı somut adımlar gelecektir."

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Anahtar Kelimeler:
Gevaş Belediye Başkanı Sinan HakanGevaş BelediyesiVanVangölü
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