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Van Gölü kuğu ve flamingoları ağırlıyor

Her yıl kış mevsiminde konaklamak için Sibirya'dan Van Gölü havzasındaki sulak alanlara gelen beyaz kuğulara, bu yıl havanın güzel geçmesi dolayısıyla bölgeyi terk etmeyen flamingolar da eşlik etti.

Van Gölü kuğu ve flamingoları ağırlıyor

VAN

Türkiye'nin sulak alanlarının beşte birini oluşturan ve birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Van Gölü havzası, beyaz kuğuları ve bu yıl havanın güzel geçmesi dolayısıyla göç etmeyen flamingoları ağırlıyor.

Van Gölü kıyısındaki Göründü, Karasu, Yoldöndü sulak alanları ile Bendimahi Çayı ve Erçek Gölü'ne gelen beyaz kuğular, flamingolar ve diğer kuş türleriyle pek çok ziyaretçinin ilgisini çekiyor.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Doç. Dr. Lokman Aslan, AA muhabirine, ülkenin sulak alanlarının beşte birinin Van Gölü havzasında bulunmasının bölgeye önemli bir değer kattığını söyledi.

Sulak alanların "tabiatın rahmi" olduğunu ve ekosisteme önemli katkı sunduğunu vurgulayan Aslan, şöyle konuştu:

"Van Gölü havzasındaki sulak alanların fazla bozulmamış olması, çevresindeki yaban hayvan çeşitliliğine ve kuş türlerine kazanç sağlamakta. Havzada 200'den fazla kuş türü bulunmakta. Van Gölü havzası, hem kendine özgü kuş türlerine hem de göçmen kuşlara ev sahipliği yapıyor. Bunlardan da en çok flamingolar, allı turnalar, Sibirya'da soğuktan etkilenen beyaz kuğular, ötücü kuğular Van Gölü'ndeki sulak alanlara geliyor. Bu sene havanın sıcak geçmesiyle, gitmesi gereken flamingoların bir kısmı da yine havzada kaldı."

Muhabir: Özkan Bilgin

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