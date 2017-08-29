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Van Gölü'nde temizlik çalışması

- Dalgıçlar, sudan araç lastiği, ray parçaları, ambalaj, pet ve cam şişe gibi atıklar çıkardı

Van Gölü'nde temizlik çalışması

VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyesi ekiplerince Van Gölü'nün dibinde ve yüzeyinde temizlik çalışması yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı Van Gölü İyileştirme Müdürlüğünce görevlendirilen profesyonel dalgıçlar, haftanın belirli günlerinde göldeki atıkları topluyor. Dalgıçlara, deniz süpürgesiyle destek veriliyor.

İlçelerden Tuşba'da İskele Mahallesi kıyıları, İpekyolu'nda Van Kalesi sahilleri ve Edremit kıyılarında çalışma yapan dalgıçlar, gölden araç lastiği, ray parçaları, gemilerden kopan demir parçaları, ambalaj, pet ve cam şişe gibi atıklar çıkardı.

Temizlik çalışmalarına katılan dalgıç Ayhan Dışari, Van Gölü'nden günlük yaklaşık 500 kilogram çöp çıkardıklarını söyledi.

Çöplerin gölün ekosistemine zarar verdiğini belirten Dışari, "Halkımızın Van Gölü'ne sahip çıkmasını istiyorum. Van Gölü'nün temiz ve masmavi kalmasını istiyorsak, lütfen çöplerimizi göle atmayalım." dedi.

Deniz süpürgesinin kaptanı Fikret Yayla ise gölün yüzeyinden günde bir kamyon dolusu atık çıkardıklarını ifade ederek, vatandaşları göle çöp atmamaları konusunda uyardı.

Yaz başından bu yana 2 dalgıç ve deniz süpürgesiyle yapılan çalışmalar, bir süre daha devam edecek.

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VanVan Büyükşehir BelediyesiVan Gölü
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