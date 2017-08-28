Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Karataş Siirt'te

SİİRT (AA) - Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Karataş, Siirt Valisi Ali Fuat Atik'i ziyaret etti.

Korgeneralliğe terfi ettirilerek Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığından Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığına atanan Karataş, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Siirt'e geldi.

Valiliği ziyaret eden Korgeneral Karataş, Atik tarafından karşılandı. Valilik şeref defterini imzalayan Karataş, makamda Atik ile bir süre görüştü.

Karataş, burada yaptığı açıklamada, tüm Siirt halkına selam ve sevgilerini sunduğunu belirtti.

Vali Atik ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Korgeneral Karataş'a yeni görevinin hayırlı olması dileğinde bulundu.

Ziyaret anısına Vali Atik, Karataş'a Türkiye haritası işlemeli Siirt battaniyesi hediye etti.



