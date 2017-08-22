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Van, su sporları festivaliyle renklenecek

- "Van Denizi Su Sporları Festivali" kapsamında kano, kürek, yelken, dragon, açık deniz yüzme, plaj futbolu ve voleybolu yarışmalarının yanı sıra çeşitli su sporları gösterileri yapılacak

Van, su sporları festivaliyle renklenecek

VAN (AA) - Van'da bu yıl sekizincisi düzenlenecek "Van Denizi Su Sporları Festivali" için hazırlıklar tamamlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Van Valiliği, Büyükşehir, İpekyolu, Edremit ve Tuşba belediyelerinin ortaklaşa organize ettiği festival, Van Gölü sahillerinde 26 ve 27 Ağustos'ta düzenlenecek.

Kano, kürek, yelken, dragon, açık deniz yüzme, plaj futbolu, plaj voleybolu ve halk yarışmalarının yapılacağı festival, flyboard, banana, bunge jumping, ringo, mancınıx (denize serbest uçuş) ve parasailing gösterileriyle renkli görüntülere sahne olacak.

Edremit Su Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilecek festivale, vatandaşların yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Su Sporları FestivaliVan
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