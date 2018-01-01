Van Valisi Zorluoğlu'ndan yeni yıl ziyareti

VAN (AA) - Van Valisi Murat Zorluoğlu, "Gerçekten 2017 yılı içinde gerek terörle mücadelede gerek uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadelede emniyet ve jandarma birimlerimiz çok başarılı operasyonlar gerçekleştirdi." dedi.

Vali Zorluoğlu, yeni yıl dolayısıyla beraberinde Vali Yardımcısı Mehmet Parlak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici ile birlikte kentteki kamu kurumları ve arama noktalarında görevli güvenlik güçlerini ziyaret etti.

İlk olarak 112 Acil Komuta Merkezini ziyaret eden Vali Zorluoğlu, buradaki personelin yeni yılını kutladı.

112'yi arayan hasta yakını ile görüşen Zorluoğlu, ardından telsiz anonsu ile istasyonlarda görevli sağlık personelinin de yeni yılını kutladı.

Buradan Özalp ilçe ile Erciş ilçe yolları üzerinde jandarma ve emniyet tarafından kurulan arama noktalarında güvenlik güçleriyle bir araya gelen Zorluoğlu, ekiplerle sohbet edip baklava ikram etti.

Uygulama noktasında durdurulan araçlardaki vatandaşlarla da sohbet edip çay ikram eden Zorluoğlu, beraberinde getirdiği yeni yıl hediyelerini personele dağıttı.

Ardından gazetecilere açıklama yapan Zorluoğlu, 2017 yılının kent için çok huzurlu, canlı, ekonomik ve ticari anlamda çok bereketli geçtiğini ifade etti.

Zorluoğlu, "Gerçekten 2017 yılı içinde gerek terörle mücadelede gerek uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadelede emniyet ve jandarma birimlerimiz çok başarılı operasyonlar gerçekleştirdi. Yıl içinde bunun çok olumlu katkılarını, etkilerini bütün Van ili olarak yaşadık. Bu huzur ve güven ortamı beraberinde gerek turizm anlamında gerek imalat sanayi yatırımı anlamında gerçekten çok canlı bir yıl geçirmemize imkan sağladı. Bu sene Van yaz boyunca hakikaten çok canlı bir yaz dönemi geçirdi. Adeta bir sayfiye şehri gibi sokakları, caddeleri cıvıl cıvıl gece geç saatlere kadar insanlarla dolu. Hareketli ve bereketli bir yılı geride bıraktık." diye konuştu.

-"Gereken tüm emniyet tedbirlerini aldık"

Yılın son saatlerinde görev yapan güvenlik güçlerinin vatandaşın rahat ve huzur içinde yeni yıla girmesi için tüm tedbirleri aldığını kaydeden Zorluoğlu, 2018 yılının 2017'ye göre daha huzurlu, mutlu, başarılı bir yıl olarak geçmesini temenni etti.

Bir gazetecinin arama noktasında kullanılan ve "Tak-Bul Gözlüğü" olarak bilinen yeni sistemle ilgili sorusu üzerine Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Gerek emniyetimiz, gerek jandarmamız son teknoloji imkanlarla donatılıyor. Devletimizin bütün imkanlarıyla emniyetimizi ve jandarmamızı, güvenlik kuvvetlerimizi donatıyor. Bu da en son örneklerinden bir tanesiydi. Çok kısa süre içerisinde vatandaşımızın kimliğine bakarak ya da aracın plakasına bakarak aranıp aranmadığı, kaydı olup olmadığını hemen görebiliyorsunuz. Zaten benim için de çok değişik bir deneyim oldu. Bunun gibi çok daha ileri teknolojilere sahip imkanlarla emniyetimiz ve jandarmamızı donatıyoruz. Bu da vatandaşımızın daha huzurlu ve güven içerisinde yaşamasına imkan sağlıyor."

Konuşmasının ardından Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına giden Zorluoğlu, buradaki ziyaretinin ardından Cumhuriyet Caddesi'ne geçti.

Esnaf ve vatandaşların yeni yılını kutlayan Zorluoğlu, Beşyol'daki noktada görev yapan polisleri de ziyaret etti.