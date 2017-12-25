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Van ve Bitlis'te 73 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

VAN (AA) - Van ve Bitlis'te 73 yerleşim biriminin yolu, kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle 62 mahalleye ulaşım sağlanamadığı bildirildi. Büyükşehir...

Van ve Bitlis'te 73 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

VAN (AA) - Van ve Bitlis'te 73 yerleşim biriminin yolu, kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle 62 mahalleye ulaşım sağlanamadığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekiplerinin kapalı yollarda çalışmalara başladığı belirtilen açıklamada, Bahçesaray, Başkale, Çaldıran, Gürpınar ve Muradiye'nin dışındaki ilçelerde kapalı yol bulunmadığı kaydedildi.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü verilerine göre ise bölge genelinde havanın parçalı bulutlu, Hakkari'de karla karışık yağmurlu geçmesi öngörülüyor.

Bölgede hava sıcaklığının en düşük 2, en yüksek 10 derece olması bekleniyor.

- Bitlis

Bitlis Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, olumsuz hava koşullarının etkili olduğu kentte 11 köy yolunun ulaşıma kapandığını söyledi.

Kurtkan, karla kaplı köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

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