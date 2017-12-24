Van YYÜ'den BAE Dışişleri Bakanı Zayed'e

VAN (AA) - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Senatosu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed'e, sosyal medyada Medine müdafisi Fahreddin Paşa aleyhindeki paylaşımı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhindeki görüşlerine tepki gösterdi.

Üniversitesinin senatosundan yapılan yazılı açıklamada, Zayed'in, Medine kahramanı Fahrettin Paşa'ya hitaben attığı iftira ve karalamaların şiddetle reddedildiği bildirildi.

Zayed'in bu yanlış tutumundan dolayı tarih huzurunda özür dilemesi gerektiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İngilizleri arkasına alarak isyana kalkışan Mekke Şerifi Hüseyin'in ordusuna karşı kısıtlı imkanlara rağmen yaptığı Medine müdafaası ile büyük takdir toplayan Fahrettin Paşa, sadece halkın değil aynı zamanda kutsal toprakların değerinin de bilincinde olarak kutsal emanetleri de korumak için tedbirler almaya çalışan, vatansever, dürüst, ahlaklı bir devlet adamı, yiğit ve cesur bir komutandır. İsyancıların ilerlemesi üzerine İstanbul hükümeti tarafından kentin boşaltılması talebini, 'Peygamberin kabrinin bulunduğu Medine'deki Türk bayrağını kendi elimle indirmem!' deyip reddedecek kadar da duyarlı ve fazıl bir Müslüman olan Fahreddin Paşa, hem İngilizlerin hem de yağmacıların ellerine geçmesi ihtimaline karşı 30 parça kutsal emaneti, 2 bin askerin koruması altında İstanbul'a göndermeyi başarmıştır."

Açıklamada, Fahreddin Paşa'nın 30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros Mütarekesi'ni tanımayarak, şehri savunmaya devam ettiğine vurgu yapıldı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu, Fahreddin Paşa'nın kutsal emanetlerde olduğu gibi peygamber şehrine de hassas yaklaştığının kanıtıdır. Bakan Zayed'in ve onun gibi düşünenlerin idrak edemedikleri husus, bu yiğit komutan ve askerlerinin, Mondros Mütarekesi'nden sonra bile hayatlarını tehlikeye atarak uzun bir müddet şehri müdafaaya devam etmeleridir."