Van'da 160 kaçak sağlık taramasında geçirildi

VAN (AA) - Yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapan Afganistan ve Pakistan uyruklu 160 kaçak, Van'da sağlık taramasından geçirildi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Ergün Yanmaz, yaptığı açıklamada, 112 Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ekiplerince yabancı uyrukluların sağlık muayenelerinin yapıldığını belirtti.

Bunlardan sağlık problemi olduğu tespit edilen 60 kişinin hastaneye sevk edildiğini ifade eden Yanmaz, aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların olduğu yabancıların sağlık sorunlarının giderilmeye çalışıldığını kaydetti.

Yanmaz, sağlık ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayarak, "Sağlık sorunlarını çözmede ciddi sıkıntılar yaşanmadı. Kronik hastalıkları olan veya çok sık sağlık sıkıntısı yaşayanların yanında burada kalanların tamamı genel sağlık muayenesinden geçirildi. Toplumsal yaşam alanlarında olası salgın hastalıklara karşı halk sağlığı müdürlüğümüz ile sıklıkla sağlık taramalarımızı yapacağız." dedi.



