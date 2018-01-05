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Van'da 2 aile arasında kavga: 1 ölü

- İpekyolu ilçesinde 2 aile arasında yaşanan ve bir kişinin ölümüyle sonuçlanan kavgayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı - Zanlıların evlerindeki aramada 2 silah, sopa ve demir çubuklar ile levye ele geçirildi

Van'da 2 aile arasında kavga: 1 ölü

VAN (AA) - Van'ın İpekyolu ilçesinde, 2 aile arasında yaşanan ve bir kişinin yaşamının yitirmesiyle sonuçlanan kavgayla ilgili 8 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, geçen yıl 7 Aralık'ta Bostaniçi Mahallesi Barış Caddesi'nde karşılaşan ve aralarında 3 yıldır bir hayvanın ölümü nedeniyle husumet bulunan 2 aile arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüştü.

İki aileden yaklaşık 30 kişinin katıldığı kavgada başından yaralanan Necmettin Genç (43), tedavi gördüğü hastanede 24 Aralık'ta hayatını kaybetti.

Çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Genç'in ölümüne neden olduğu iddia edilen M.T, Y.T, E.T, S.T, E.T, A.O, E.T. ve H.O'yu gözaltına aldı.

Bu kişilerin evlerindeki aramada, 2 tabanca, çeşitli ebatlarda 33 fişek, 11 sopa, 2 demir çubuk ve levye bulundu.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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