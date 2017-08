Van'da 2 bin 800 yıllık at iskeleti bulundu - Çavuştepe Kalesi'nde yapılan kazılarda yaklaşık 2 bin 800 yıl öncesine ait at iskeleti kalıntılarına rastlandı - Van YYÜ Antropoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Yılmaz: - "Bu at iskeleti, şimdiye kadar Urartu nekropollerinde yapılan kazılarda karşılaşılmamış bir durum. İskelet kalıntısı mezarlıkta ilk dönem gömülerinin yapıldığı tabakada bulundu" - "At iskeleti bize, kalede yaşayan bir yöneticinin veya soylu bir kişinin öldükten sonra, atının da kurban edilerek birlikte gömülmüş olabileceklerini düşündürüyor"

23 Ağustos 2017 Çarşamba 11:16