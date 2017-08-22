VAN (AA) - Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, "Bence matematikçiler en reel bilimcilerdir. Diğer bilimlere göre olaylara daha reel yaklaşarak, daha iyiye ulaşmayı başaran bilim insanlarıdır. Dolayısıyla ülkeler arası barışa hizmet edebilecek yegane unsur üniversiteler ve bilim insanlarıdır." dedi.

YYÜ ev sahipliğinde Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan, İran ve Rusya tarafından organize edilen "2. Kafkas Matematik Konferansı" başladı. Üniversitenin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansa, 13 ülkeden 400 bilim insanı katıldı.

Battal, açılışta yaptığı konuşmada, bu tür organizasyonların bilim dünyası için önemli olduğunu söyledi.

Üniversitelerinin bu tür organizasyonlara ev sahipliği yapmasından memnuniyet duyduğunu ifade eden Battal, şöyle konuştu:

"Bilim insanları ülkeler arası dostluğa, muhabbete ve barışa etkin bir şekilde hizmet ediyor. Bence matematikçiler en reel bilimcilerdir. Diğer bilimlere göre olaylara daha reel yaklaşarak, daha iyiye ulaşmayı başaran bilim insanlarıdır. Dolayısıyla ülkeler arası barışa hizmet edebilecek yegane unsur üniversiteler ve bilim insanlarıdır. Üniversiteler ve bilim insanları bu barışçıl yaklaşımları temin edemezlerse, kavga ve problemlerle karşı karşıya kalırız."

YYÜ Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemil Tunç ise matematik alanında çalışma yürüten bilim insanlarını Van'da bir araya getirdiklerini belirtti.

Bilim insanlarının 200 akademik bildiriyle konferansa katıldığını kaydeden Tunç, "Bu konferansta bilim insanlarını, bilimsel alanlarda bir araya getirmek, matematiğin gidişatı hakkında tartışmak ve iş birliğini ön plana çıkarmak istedik." dedi.

Programda Avrupa Matematik Birliği Başkanı Pavel Exner ve Türk Matematik Derneği Başkanı Prof. Dr. Attila Aşkar da konuşma yaptı.

Konferans 24 Ağustos'ta sona erecek.