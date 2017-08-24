Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Burak Sadıç gaziantepspor yandex
NBA'de dev takas
NBA'de dev takas
Şah damarı üç kat büyüdü
Şah damarı üç kat büyüdü
Motorine 7 kuruş indirim
Motorine 7 kuruş indirim
Barter modeliyle ihracat
Barter modeliyle ihracat
Türkiye'nin “5 yıldızlı“ kenti Antalya
Türkiye'nin 5 yıldızlı kenti

Van'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

Van'ın Gürpınar ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Van'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

VAN (AA) - Van'ın Gürpınar ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen çalışma neticesinde, 23 Ağustos'ta Nebirnav Yaylası'na 3 bölücü terör örgütü mensubunun geldiğinin tespit edildiği belirtildi.

Teröristlerin, Hava Kuvvetlerinin desteğiyle düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Operasyonun gerçekleştirildiği bölgede yapılan arama tarama faaliyeti neticesinde, biksi makineli tüfek, M-16 piyade tüfeği, keskin nişancı tüfeği, kalaşnikof piyade tüfeği ve çok sayıda el bombası ele geçirilmiştir. Böylece son bir hafta içerisinde Van genelinde İl Jandarma Komutanlığımızın yaptığı operasyonlar neticesinde toplam 12 terörist etkisiz hale getirilmiştir."

Açıklamada, vatandaşların huzurunun ve güvenliğinin sağlanması için operasyonların hız kesmeden sürdürüleceği vurgulandı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Nebirnav YaylasıPkkTürkiye
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5