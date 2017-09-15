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Van'da 70 yabancı uyruklu yakalandı

- Başkale ilçesinde yurda yasa dışı yollarla farklı günlerde 2 grup halinde giren 35'i çocuk 70 Afganistanlı yakalandı

Van'da 70 yabancı uyruklu yakalandı

VAN (AA) - Van'ın Başkale ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 70 Afganistan uyruklu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince İran sınırında yapılan gözetleme çalışmasında, Esenyamaç Mahalesi'nin Yeşil Bulak mevkisinde termal kameralarla farklı günlerde 2 ayrı grup tespit edildi.

Gözaltına alınan 35'i çocuk, 20'si kadın 70 Afganistan uyruklu, İlçe Jandarma Komutanlığına getirildi. Güvenlik güçlerinin yemek ikramında bulunduğu yabancı uyruklular, Başkale Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

Yabancı uyruklular, buradaki işlemlerin ardından Van Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesine gönderildi.


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Anahtar Kelimeler:
AfganistanBaşkaleVanYabancı Uyruklu
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