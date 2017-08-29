Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam ekonomi Fener hora feneri
Çatı yalıtımına da girdi
Çatı yalıtımına da girdi
İstanbul için fırtına uyarısı
İstanbul için fırtına uyarısı
Enerjide rekor kırdırdı
Enerjide rekor kırdırdı
Korsan servis uyarısı
Korsan servis uyarısı
Borsa rekor kırdı
Borsa rekor kırdı

Van'da 87 yabancı uyruklu yakalandı

VAN (AA) - Van'ın merkez İpekyolu ilçesinde yurda yasa dışı yollarla giren 87 yabancı uyruklu yakalandı. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine, Hacıbekir Mahallesi Gül Sokak'ta bir...

Van'da 87 yabancı uyruklu yakalandı

VAN (AA) - Van'ın merkez İpekyolu ilçesinde yurda yasa dışı yollarla giren 87 yabancı uyruklu yakalandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine, Hacıbekir Mahallesi Gül Sokak'ta bir eve operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 73 Afganistan, 13 Pakistan ve bir İran uyruklu yakalandı.

Yabancı uyruklular hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Ev sahibi ve eşi gözaltına alındı.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
VanYabancı Uyruklu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5