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Van'da alışveriş festivali

- Ekonomiyi canlandırmak ve nevruz tatili için kente gelen İranlı turistleri ağırlamak amacıyla düzenlenen "Van Shopping Fest", müzisyen Aydilge'nin sahne aldığı konserle devam etti

Van'da alışveriş festivali
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VAN (AA) - Van'da düzenlenen "Van Shopping Fest" kapsamında müzisyen Aydilge konser verdi.

Sabah kortej yürüyüşü ile başlayan festival, kent meydanında akşam saatlerine kadar çeşitli etkinliklerle devam etti.

İpekyolu Belediyesince düzenlenen programda sahne alan müzisyen Aydilge, sevilen şarkılarını seslendirdi.

Vatandaşların ilgi gösterdiği konserin ardından yapılması planlanan havai fişek gösterisi ise ertelendi.

Valilik himayesinde 15-19 Mart'ta düzenlenecek festivalde konserler, sokak şovları ve havai fişek gösterileri ile çeşitli etkinliklere Yeni Zelanda'da yaşanan terör saldırısı nedeniyle 3 gün ara verildiği bildirildi.

Öte yandan, festival ve nevruz tatili için kente gelen İranlı turistler, alışveriş merkezleri ile otellerde yoğunluk oluşturdu.

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Anahtar Kelimeler:
"Van Shopping Fest"Havai Fişek GösterisiKonserVan
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