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Van'da anız yangını

VAN (AA) - Van'ın Özalp ilçesinde çıkan anız yangınında 4 bin dönüm alan zarar gördü.Alınan bilgiye göre, Ilıkaynak Mahallesi yakınlarındaki alanda henüz belirlenemeyen nedenlerle çıkan anız yangını, kısa sürede mahalle civarına...

Van'da anız yangını

VAN (AA) - Van'ın Özalp ilçesinde çıkan anız yangınında 4 bin dönüm alan zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Ilıkaynak Mahallesi yakınlarındaki alanda henüz belirlenemeyen nedenlerle çıkan anız yangını, kısa sürede mahalle civarına kadar yayılarak yaklaşık 4 bin dönümlük alanı etkiledi.

Yangına ilk müdahaleyi mahalle sakinleri ağaç dalları ve küreklerle gerçekleştirdi.

Durumun bildirilmesi üzerine yangının olduğu bölgeye gelen İpekyolu Belediyesine ait itfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 saatlik çalışması sonucu, yangın kontrol altına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Anız YangınıVan
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