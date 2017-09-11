Van'da anız yangını

VAN (AA) - Van'ın Özalp ilçesinde çıkan anız yangınında 4 bin dönüm alan zarar gördü.
Alınan bilgiye göre, Ilıkaynak Mahallesi yakınlarındaki alanda henüz belirlenemeyen nedenlerle çıkan anız yangını, kısa sürede mahalle civarına kadar yayılarak yaklaşık 4 bin dönümlük alanı etkiledi.
Yangına ilk müdahaleyi mahalle sakinleri ağaç dalları ve küreklerle gerçekleştirdi.
Durumun bildirilmesi üzerine yangının olduğu bölgeye gelen İpekyolu Belediyesine ait itfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 saatlik çalışması sonucu, yangın kontrol altına alındı.