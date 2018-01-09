Van'da beyin damarı tedavisinde kapalı yöntem uygulanacak

VAN (AA) - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezinde kurulan yeni birimde, bölgede sıklıkla görülen beyin damarı rahatsızlıkları kapalı yöntemle tedavi edilebilecek.

Merkez bünyesinde kurulan Girişimsel Radyoloji Ünitesi, bölgede sıklıkla görülen beyin damarı rahatsızlıklarında ilk operasyonlarına başladı.

Kalp damarı rahatsızlıklarında kasıktan girilerek yapılan kapalı yöntemi beyin damarlarında da uygulayan ünite, bu yolla birkaç gün içerisinde hastaların taburcu edilmesini hedefliyor.

Bu kapsamda yapılan son ameliyatla ilgili gazetecilere bilgi veren Radyoloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Alpaslan Yavuz, yapılan işlemlerin temelinde kapalı yöntem prensibinin söz konusu olduğunu söyledi.

Yavuz, şöyle konuştu:

"Kasıktan ana atar damarlara girerek beyindeki daha küçük damarlara ulaşıp buradaki darlıkları ya da yer yer baloncukları (anevrizma) tedavi etme şansımız oluyor. Bölgemiz son derece yüksek yoğunlukta hastalara sahip. Üstelik hipertansiyonun yüksek oranda görülmesi ve aynı zamanda rakımın yüksek olması bu tip anevrizma gurubu hastalarımızda risk teşkil ediyor. Rüptüre (kopma, yırtılma) olma ve istenmeyen durumlarda bize hastanın acil başvurması gerektiriyor. Bizim amacımız bunun önüne geçmek. Şu anda mevcut yeni cihazla kapalı yöntemi oturtmak ve daha rutin hale getirmek istiyoruz."

Amaçlarının öncelikle beyin damarlarındaki darlık, kireçlenme veya baloncuk sorunlarını tedavi etmek olduğunu anlatan Yavuz, "Buradaki hedef bölgemizde de sıklıkla görülen 'stroke' diye tabir ettiğimiz inme vakalarının tedavisini yapmak." dedi.

Yavuz, bu hastaların tedavi almamaları durumunda uzun dönemde birtakım sakatlıklarla hayatlarına devam etme zorunda kalabileceklerini vurguladı.

Hatta ölümle sonuçlanması nedeniyle bu hastaların tedavilerinin acilen yapılması gerektiğinin altını çizen Yavuz, "Biz bu durumlardaki hastaları çok kolay sevk edemiyoruz. Tedavilerini burada hızlı bir şekilde yapmayı amaçlıyoruz." diye konuştu.

Özellikle "baloncuk" denilen rahatsızlığın bazı tiplerinde riskin çok daha büyük olduğu uyarısında bulunan Yavuz, şunları kaydetti:

"Belli aşamasında patlayarak hastayı bir anda çok ciddi bir duruma, çok acil müdahale gerektiren klinik duruma getirmesi söz konusu. Biz bunun önlemini alıyoruz burada. Beyin cerrahı tarafından yapılan ameliyatlarda hastalarımız çok uzun süre hastanede kalmak zorunda kalıyor. Biz sadece kasıktan klasik anjiyo yöntemiyle bu hastalarımızı tedavi ederek birkaç gün içerisinde taburcu olma şansı veriyoruz."

Yavuz, çalışmaya verdiği destekten dolayı Rektör Prof. Dr. Peyami Battal ve idarecilere teşekkür etti.