Van'da bombalı araç imha edildi

VAN (AA) - Van şehir merkezinde terör eyleminde kullanılması planlanan bombalı araç, Gürpınar ilçesi kırsalında içindeki 2 teröristle etkisiz hale getirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte yapılan başarılı operasyonlar sonucunda büyük kayıplar veren terör örgütü PKK'ya bir darbe daha vurulduğu bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"21 Ağustos 2017 tarihinde Gürpınar ilçesi kırsalından, Van il merkezinde eylem yapmak üzere yola çıkan bombalı araç, İl Jandarma Komutanlığımız tarafından düzenlenen operasyonla, içerisindeki 2 terör örgütü mensubu ile etkisiz hale getirilmiştir. Vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliğinin temini için bölgede operasyonlar devam etmektedir."