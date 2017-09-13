Van'da boya deposunda yangın

VAN (AA) - Van'da Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü'ne ait boya deposunda yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekipleri ve TOMA aracıyla kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İpekyolu ilçesi İskele Caddesi'nde Karayolları 11. Bölge Müdürlüğüne ait depoda yol çizgi boyama aracına boya ikmali yapılırken yangın meydana geldi. Alev, depodaki diğer yanıcı maddelere sıçrayarak büyüdü.

Olay yerine çağrılan Büyükşehir Belediyesi, Tuşba ve İpekyolu ilçe belediyeleri itfaiye ekileriyle Emniyet Müdürlüğü'ne ait Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) yangına müdahale etti.

Yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Karayolları 11. Bölge Müdürü Ahmet Turan Gülhaş, yangının yol çizgi boyama aracına ikmal yapıldığı sırada çıktığını söyledi.

Yanıcı maddelerin tutuşmasıyla alevin depolara sıçradığını belirten Gülhaş, "Ekipler hızlı bir şekilde yangına müdahale etti. Yanan boyaların dışında çok ciddi bir hasar yok. Çok şükür can kaybı ve yaralanan yok." dedi.