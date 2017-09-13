Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Manyas HES Growtech Eurasia 12 eylül
Milli Piyade Tüfeği artıyor
Milli Piyade Tüfeği artıyor
Hamsi tezgahta 15 lira
Hamsi tezgahta 15 lira
Eylül ayı beklenti anketi
Eylül ayı beklenti anketi
İşte Avrupa'nın 5 büyük ligi
İşte Avrupa'nın 5 büyük ligi
Medikalde Samsun zaferi
Medikalde Samsun zaferi

Van'da boya deposunda yangın

VAN (AA) - Van'da Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü'ne ait boya deposunda yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekipleri ve TOMA aracıyla kontrol altına alındı.Edinilen bilgiye göre, İpekyolu ilçesi İskele Caddesi'nde Karayolları 11. Bölge...

Van'da boya deposunda yangın

VAN (AA) - Van'da Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü'ne ait boya deposunda yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekipleri ve TOMA aracıyla kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İpekyolu ilçesi İskele Caddesi'nde Karayolları 11. Bölge Müdürlüğüne ait depoda yol çizgi boyama aracına boya ikmali yapılırken yangın meydana geldi. Alev, depodaki diğer yanıcı maddelere sıçrayarak büyüdü.

Olay yerine çağrılan Büyükşehir Belediyesi, Tuşba ve İpekyolu ilçe belediyeleri itfaiye ekileriyle Emniyet Müdürlüğü'ne ait Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) yangına müdahale etti.

Yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Karayolları 11. Bölge Müdürü Ahmet Turan Gülhaş, yangının yol çizgi boyama aracına ikmal yapıldığı sırada çıktığını söyledi.

Yanıcı maddelerin tutuşmasıyla alevin depolara sıçradığını belirten Gülhaş, "Ekipler hızlı bir şekilde yangına müdahale etti. Yanan boyaların dışında çok ciddi bir hasar yok. Çok şükür can kaybı ve yaralanan yok." dedi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
KarayollarıVanYangın
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5