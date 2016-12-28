Van'da çatılarda 1,5 metrelik buz sarkıtları oluştu

VAN (AA) - Van'ın bazı köylerinde soğuk hava nedeniyle yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda buz sarkıtları meydana geldi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar ve soğuk hava, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü Van'ın Yukarı Narlıca köyündeki bazı evlerin çatılarında ve ağıllarda yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda buz sarkıtları oluştu.

Vatandaşlar, evlerin ve ağıllarının önünde biriken kar ve buz sarkıtlarını küreklerle temizledi.

Soğuk havanın etkisini daha fazla hissettirdiği Gürpınar ilçesindeki Kırkgeçit Mahallesi'nde ağaç dalları ve tel örgüler buz tuttu.

Vatandaşlar bir yandan küreklerle evlerinin önünde biriken karı temizlerken bir taraftan da günlük işlerini yapmaya devam ediyor.

- Besicilerin zorlu mesaisi

Besiciler, sırtlarında taşıdıkları otları, kış mevsimi boyunca ağılda tuttukları ve günde 2 kez dışarı çıkardıkları hayvanlarına kar üzerinde oluşturdukları alanlarda veriyor.

Mahalle sakinlerinden Şaban Berge, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçeye yaklaşık 35 kilometre mesafedeki Kırkgeçit'te kış mevsiminin oldukça zorlu geçtiğini söyledi.

İlçeye gidip gelirken büyük zorluk yaşadıklarını dile getiren Berge, "Hayvancılıkla uğraşıyoruz. Başka işimiz yok. Kış aylarında da karla mücadele ediyoruz. Özellikle geceleri hava çok soğuk oluyor. Ağaçlar bile buz tutuyor. Hava güneşli olmasına rağmen bazen buzlar erimiyor bile." dedi.

Vatandaşlardan Nayif Aslan ise önceden tedbirini alanların kışın fazla zorluk çekmediğini belirterek "Ama yine de hayat burada çok zor geçiyor. Gündüz bile dışarıya çıkmaya çekiniyoruz. Tüm günümüz hayvanların bakımı ile geçiyor. Hiçbir sosyal aktivitemiz yok." diye konuştu.

- Öğrencileriyle karın keyfini çıkardı

Kırkgeçit Köyü İlköğretim Okulu öğretmenlerinden Gülşah Özgür, bölgenin soğuk hava dolayısıyla kutupları çağrıştırdığını söyledi.

Bu nedenle öğrenciler ve öğretmen arkadaşlarının yardımıyla küçük bir Eskimo evi yaptıklarını anlatan Özgür, bu sayede eğlenceli zaman geçirdiklerini ifade etti.

Karadenizli olduğuna işaret eden Özgür, "Bizim oralarda kar yağdığı zaman uzun süre kalmaz. Ama burada öyle değil. Uzun süre yerden kalkmıyor. Zor oluyor ama insan bir süre sonra beyaza alışıyor. Artık biz de alıştık ve güzel geliyor." dedi.



