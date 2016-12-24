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Van'da çığ tatbikatı

- UMKE tarafından düzenlenen tatbikatta senaryo gereği çığ altında kalan 3 kişi ekiplerce kurtarıldı - Van 112 Şube Müdürü Gökyar: - "UMKE olarak 50 personel, 3 arazi aracı, 1 kar paletli ambulans ve 1 kar motoruyla 24 saat hazır bekliyoruz"

Van'da çığ tatbikatı

VAN (AA) - Van Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından düzenlenen tatbikatta, senaryo gereği çığ altında kalan 3 kişi kurtarıldı.

Kent merkezine 42 kilometre uzaklıktaki Abalı Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilen tatbikatta senaryo gereği 3 kişinin çığ altında kaldığı ihbarını değerlendiren ekipler 2 arazi aracı, bir kar paletli ambulans ve bir kar motoruyla bölgeye hareket etti.

Zaman kaybetmeden çığ altında kalanların konumunu belirlemeye çalışan ekipler, yarım saatlik çalışmayla yaralıları bulundukları yerden kurtararak, kar paletli ambulansla hastaneye ulaştırdı.

Van 112 Şube Müdürü Halis Gökyar, gazetecilere yaptığı açıklamada, her yıl düzenli yaptıkları çalışmalardan birinin de "çığ tatbikatı" olduğunu söyledi.

Çığ olaylarına karşı hazırlıklı olmak amacıyla bu tür tatbikatlar düzenlediklerini anlatan Gökyar, böylece ekipleri test imkanı bulduklarını kaydetti.

Ekipleri afet ve acil durumlara karşı her zaman hazır bulundurduklarını ifade eden Gökyar, şunları kaydetti:

"Olaya hızlı müdahale edebilme kabiliyetimiz ve yine ekiplerin birbirleriyle uyumlu çalışabilmesi için böyle bir tatbikat planladık. Senaryo gereği çığ altında 3 dağcının kaldığının ihbarı üzerine 18 kişilik ekiple yola çıktık. Çığ altında kalanların yerlerinin belirlenmesinin ardından ekiplerimiz dağcılara ulaşarak, ilk müdahalenin ardından hastaneye sevkini sağladı. Van UMKE olarak 50 personel, 3 arazi aracı, 1 kar paletli ambulans, 1 kar motoruyla 24 saat hazır bekliyoruz."

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