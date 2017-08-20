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Van'da dört teröristin etkisiz hale getirilmesi

- Gürpınar ilçesi kırsalında dün dört teröristin etkisiz hale getirildiği hava harekatı sonrası çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Van'da dört teröristin etkisiz hale getirilmesi

ANKARA (AA) - Van'ın Gürpınar ilçesi kırsalında dün icra edilen ve dört bölücü terör örgütü mensubu teröristin etkisiz hale getirildiği hava harekatı sonra örgüte ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Türk Silahlı Kuvvetler'in internet sitesinde, dün yaşanan "yurt içi olaylar"a ilişkin bilgi verildi. Buna göre, Van'ın Gürpınar ilçesi kırsalında dün dört teröristin etkisiz hale getirildiği hava harekatı sonrası iki M-16 piyade tüfeği, bir kalaşnikof piyade tüfeği, bir RPG-7 roketatar, bir tabanca, 320 adet M-16 piyade tüfeği fişeği, beş RPG-7 roketatar mühimmatı, sekiz el bombası, bir araç telsizi, bir gece görüş dürbünü, bir kamera, bir güneş paneli ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığınca dün yapılan açıklamada öldürülen dört teröristin geçen yıl AK Parti Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Muştu, geçen ay da AK Parti Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi'nin şehit edilmeleri ile 15 Ağustos'ta Van Başkale Jandarma Komutanlığına yapılan silahlı saldırıda Esmanur Şengüller'in yaralanması olaylarının faili olduğu duyurulmuştu.

- Şırnak ve Bingöl'deki operasyonlar

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde devam eden operasyonda ise bir sığınak içerisinde, bir el yapımı patlayıcı, bir antitank mayını ve iki el bombası ele geçirildi.

Bingöl'ün Genç ilçesinde, güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında toprağa gömülü bidonlar içerisinde muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi, bir el yapımı patlayıcı da imha edildi.




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