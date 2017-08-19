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Van'da eylem hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi

Van'ın Başkale ilçesi kırsalında eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 4 terörist, Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarıyla düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Van'da eylem hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (AA) - Van'ın Başkale ilçesi kırsalında eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 4 terörist, Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarıyla düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) yapılan bilgilendirmeye göre, bugün sabah saatlerinde Van'ın Başkale ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik bir operasyon gerçekleştirildi.

Bilgilendirmede, eylem hazırlığında olduğu keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı 4 teröristin, Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarıyla düzenlenen hava harekatı sonucunda etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

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