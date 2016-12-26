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Van'da FETÖ soruşturması

- Van'da, FETÖ'nün esnaf yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan iş adamı tutuklandı

Van'da FETÖ soruşturması

VAN (AA) - Van'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan iş adamı M.A, tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Van Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin Van'da esnaf yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, iş adamı M.A. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan iş adamı, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

M.A, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince, "Terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı.

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TutuklamaFetöVan
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